Мелитополь, 13 ноября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Оборону в Запорожской области на направлениях возможных ударов ВСУ усиливают Вооруженные силы (ВС) России. Об этом 13 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС.

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«Строят заграждения военные инженеры, — сказал он. — … Масса техники. Запорожская область готовится к защите от нападения достаточно качественно».

По его словам, ВСУ с херсонского направления перебрасывают свои силы в Запорожскую область.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе в плановом порядке решили снять флаг России с площади Победы для проведения ремонта флагштока.