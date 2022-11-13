Манчестер, Великобритания, 13 ноября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» нацелена на подписание 32-летнего центрального полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкая Гюндогана в январское трансферное окно. Об этом 13 ноября сообщает издание Mundo Deportivo.

Mancity.com Манчестер Сити - Вест Бромвич 3:1

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола позволит Гюндогану продолжить карьеру в Испании. Действующее соглашение немецкого хавбека с «Манчестер Сити» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне футболист принял участие в 20 матчах за английский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил одну желтую карточку.

За «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выступает с 1 июля 2016 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 27 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает немца в 25 миллионов евро.