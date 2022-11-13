Вашингтон, 13 ноября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Американские чиновники не проводили содержательных контактов с делегацией из России на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Ellen Wallop Asia Society Джейк Салливан

«Нет», — сказал Салливан, выступая на брифинге на борту самолета американского лидера на пути из Камбоджи в Индонезию, отвечая на соответствующий вопрос.