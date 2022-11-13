Донецк, 13 ноября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ в Донбассе

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк натовскими снарядами.