Техас, США, 13 ноября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. При столкновении двух самолетов во время авиашоу в штате Техас погибли, по последним данным, шесть человек. Об этом 13 ноября сообщил на странице в соцсети Twitter судья округа Даллас Клэй Дженкинс, ссылаясь на данные судебно-медицинского эксперта округа Даллас.

(сс) Raymond Wambsgans Полиция

«Всего в результате вчерашнего (12 ноября — прим. ИА REGNUM) инцидента… погибли шесть человек», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября в США произошло чрезвычайное происшествие (ЧП) — в воздухе столкнулись два самолета. ЧП произошло на авиашоу «Крылья над Далласом» в штате Техас.

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