Стамбул, Турция, 13 ноября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил о наличии жертв в результате взрыва в центре Стамбула.

Иван Шилов ИА REGNUM Стамбул

По его словам, примерно в 16:20 (мск) в районе Бейоглу, на улице Истикляль, произошел взрыв. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны.

«Есть жертвы и раненые. Информация о развитии событий будет доводиться до сведения общественности», — сказал он журналистам.