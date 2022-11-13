Мелитополь, 13 ноября, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Мелитополе в плановом порядке решили снять флаг России с площади Победы для проведения ремонта флагштока. Об этом 13 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

jia3ep Флаг России

«Идёт плановый профилактический ремонт самого большого флагштока Запорожской области, — сообщил Рогов. — В ближайшем будущем наш государственный флаг вернётся на своё место».

Как передавало ИА REGNUM, 12 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские высокоточные крылатые ракеты и БПЛА «Герань» не несут угрозы мирному населению, они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты, задействованные «шайкой наркоманов и нацистов для войны».