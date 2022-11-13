Барселона, Испания, 13 ноября, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Руководство испанской «Севильи» намерено сделать «Барселоне» предложение по трансферу 28-летнего флангового нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая. Об этом 13 ноября сообщает испанское издание Marca.

«Барселона»

По информации источника, сам Депай намерен продолжить карьеру лишь в топ-клубе, а «сине-гранатовые» намерены расстаться с футболистом в ближайшее зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Мемфис Депай из-за травмы подколенного сухожилия сыграл лишь в трех матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле футболист провел 131 минуту.

За каталонский клуб нидерландский нападающий выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Лиона» на правах свободного агента. Действующее соглашение Депая с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2023 года.