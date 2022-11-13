Джакарта, 13 ноября, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл в Индонезию для участия в саммите G20, передает 13 ноября AFP.

Джо Байден

«Байден приземлился в Индонезии, где проходит саммит G20», — передает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден во время визита в Индонезию объявит о ряде новых инвестиционных и иных инициатив, призванных повысить уровень двусторонних отношений.

Читайте также: Байден объявит о новых инициативах по укреплению отношений с Индонезией