Париж, 13 ноября, 2022, 17:14 — ИА Регнум. 13 ноября парижский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в матче 15-го тура французской Лиги 1 сезона 2022/23 одержал крупную победу над «Осером». Основное время встречи, проходившей на стадионе «Парк де Пренс», завершилось со счетом 5:0.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Забитыми мячами в составе парижского коллектива отметились Килиан Мбаппе (11’ Нуну Мендеш), Карлос Солер (51’ Нуну Мендеш), Ашраф Хакими (57’ Карлос Солер), Ренату Санчеш (81’ Уго Экитике) и Уго Экитике (84’).

Статистика матча («ПСЖ»/ «Осер»)

Удары 9/9

Удары в створ 6/3

Владение 59%/41%

Угловые 3/7

Нарушения 5/7

Составы команд:

«Пари Сен-Жермен»: Доннарумма, Хакими, Рамос (Кимпембе, 75’), Перейра, Мендеш, Мукиэле, Верратти (Заир-Эмри, 82’), Неймар (Экитике, 75’), Солер (Санчеш, 61’), Мбаппе, Месси (Сарабия, 75’).

«Осер»: Костиль, Жубал, Менса, Жоли (Эн, 58’), Жанвье, Равелсон, Туре, Синайоко (Перрен, 58’), Сахи (М’Чангама, 84’), Отре (Шарбоннье, 69’), Ньянг (Да Кошта, 58’).