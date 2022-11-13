Донецк, , 17:09 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:25 — населенный пункт Курдюмовка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли посёлок Нижняя Дуванка из РСЗО БМ-21 «Град».