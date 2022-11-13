Москва, , 19:54 — REGNUM Демократическая партия получит пятьдесят мест в верхней палате Конгресса после победы кандидата от декомратов Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, что позволит им сохранить контроль над верхней палатой Конгресса, прогнозирует телеканал CNN.

Добавим, на текущий момент у республиканцев и демократов по 49 мест в верхней палате Конгресса, а победа Демократической партии в штате Невада или Джорджия даст демократам возможность сохранить контроль над американским Сенатом, так, как в случае равного количества голосов решающим голосом становится голос вице-президента Штатов.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что демократы имеют все шансы «развалить Америку» и то, что они будут контролировать Сенат — это хорошо. Другие считают, что особой разницы нет, кто победит, демократы или республиканцы, США все равно будут проводить политику, направленную против России.

«Хорошая новость! Для долгосрочной перспективы. Именно демократы разваливают империю зла Соединённые Штаты Америки», — с сарказмом написал Антон Палыч.

«Чем Америке хуже, тем нам лучше…» — добавила Inna.

«Разница лишь в названии. Кто там у них в сенате сидит — пофиг. Хоть конь», — прокомментировал «СТОпервый».

«Когда неважно, как проголосовали, а важно, как посчитали. А сову на глобус, судя по выборам спящего Джо, янки умеют натягивать», — с сарк4азмом отметила Елена Г.

«Считать будут до тех пор, пока не победят демократы», — пишет Анастасия.

«Значит военные действия затянутся на долгие годы», — написала Наталья Р.

«Они будут спонсировать [киевский режим] до бесконечности», — комментирует Наталья Р.

«И где американский майдан? Где горы покрышек на баррикадах? Где выступающие республиканцы и крики о подтасовке выборов? Чего не летят в полицейские участки коктейли Трампа и ножки Буша?» — не без сарказма отреагировал один из участников обсуждения.

«Может гражданская война начнется? Слишком долго они жили, выезжая на чужих смертях», — предположила Таисия М.

«Это даже к лучшему. Жизнь в Америке будет хуже и хуже, а вина вроде теперь на демократах ещё 2 года будет висеть», — написал Rustam K.

«Кто-то ждал другого?» — задался вопросом Dima R.

«ВПК США победил. Ну что ж, «чем хуже, тем лучше!» — прокомментировала Вероника Н.

«Вот и всё. Но даже если бы республиканцы и победили бы, политика в отношении РФ осталась бы прежней…» — отметил Aleksey Aleksandrovich.

«Если бы все проголосовали за республиканцев, все равно бы победили демократы…» — написал German.

«И после этого они что-то говорят про наши выборы», — отреагировал «Вокруг Шум».

«Я даже и не думала, что республиканцам дадут возможность победить, инсценировка борьбы, захватывающий сюжет. И да… как говорили выше, мировая политика бы не изменилась», — пишет Оксана Г.

«Нам без разницы, кто там кого опережает… Демократы даже лучше — они быстрее справятся с развалом Америки…» — добавил еще один участник обсуждения.

«Для нас, я думаю, это совсем неплохо. Не будет лишних иллюзий и надежды на республиканцев. Плюс, они там у себя внутри друг другу гадить будут. Может отвлекутся немножко», — прокомментировал V. N.

«Насколько важно уметь правильно считать голоса», — смеется Вячик Александро́вич.

«Хорошо посчитали. В принципе, нам от этого никак, но пусть американцы и дальше дерутся, чем больше у них раздрай, тем нам лучше», — написала Marie.

«Демократы и похоронят Америку», — подытожила Виктория Александровна.

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