Вашингтон, 13 ноября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден затронет на саммите G20 на Бали вопросы продовольственной и энергетической безопасности, заявил 13 ноября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

(сс)Saeima Джо Байден

«Байден будет сосредоточен на наших практических решениях по продовольственной безопасности, энергетической безопасности, долгам, реформе многосторонних банков развития», — заявил Салливан на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден во время визита в Индонезию объявит о ряде новых инвестиционных и иных инициатив, призванных повысить уровень двусторонних отношений.