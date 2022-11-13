Оренбург, 13 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. 26-летний форвард сборной России по футболу Владимир Сычевой с оценкой 10.0 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Оренбург» — «Краснодар» (5:1).

Анна Нэсси Владимир Сычевой

В матче с «быками» Владимир Сычевой отметился тремя забитыми мячами, тремя удачными отборами и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач российского центрфорварда составила 60%.

В текущем сезоне на счету Сычевого 14 забитых мячей и одна результативная передача в 15 матчах регулярного чемпионата России. Форвард делит первое место в гонке бомбардиров РПЛ с Квинси Промесом из «Спартака».

За «Оренбург» Владимир Сычевой выступает с 1 июля 2021 года после перехода из омского «Иртыша» на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что нападающий продлил контракт с российским клубом до конца 2024 года.