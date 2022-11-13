Оренбург, , 16:56 — REGNUM 13 ноября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Краснодар». Основное время встречи завершилось со счетом 5:1.

ФК «Оренбург» Fcorenburg.ru

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Владимир Сычевой (2’ Александр Эктов, 29’ Джимми Марин, 59’ Ренато Гойкович), Лукас Вера (22’ Джимми Марин) и Джимми Марин (51’ Бруно Мансилья). Единственный гол «быков» на 43-й минуте встречи забил фланговый нападающий Алексей Ионов после передачи Эдуарда Сперцяна.

Составы команд:

«Оренбург»: Кеняйкин (Гошев, 45’), Сиваков, Гойкович, Эктов (Ковалев, 84’), Печенин, Аюпов, Флорентин (Капленко, 84’), Вера, Мансилья (Оганесян, 84’), Сычевой, Марин (Титков, 88’).

Главный тренер: Марцел Личка.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Кайо (Литвинов, 12’), Сорокин, Волков, Сперцян, Пина, Кривцов (Якимов, 28’), Ахметов, Ионов, Манелов (Петров, 46’).

Главный тренер: Александр Сторожук.

«Оренбург», одержав восьмую победу в чемпионате, набрал 25 очков, обошел «Краснодар» и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» с тем же количеством очков опустился на восьмую строчку.