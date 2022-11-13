Вашингтон, 13 ноября, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония выработали скоординированный ответ на возможное ядерное испытание Северной Кореи, сообщил 13 ноября советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Matt H. Wade США

«Три лидера (США, Южной Кореи и Японии) действительно скоординировали совместный ответ в случае, если КНДР проведет седьмое ядерное испытание… команды проработают детали этого ответа», — сказал он на брифинге.

Салливан добавил, что реакция будет включать дипломатическую и экономическую составляющие, а также меры в области безопасности.