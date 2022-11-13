Ханты-Мансийск, 13 ноября, 2022, 17:04 — ИА Регнум. В Югре возникли проблемы с бесплатной няней для ребёнка военнослужащего, который был тяжело ранен в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила газета «Сургутская трибуна» со ссылкой на волонтёров.

Цитата из к/ф «Прощай, Кристофер Робин». Реж. Саймон Кёртис. 2017. Великобритания С няней

Супруга военнослужащего обратилась за помощью в присмотре за ребёнком в управление социальной защиты Сургута. Выяснилось, что такая услуга законом для участников СВО не предусмотрена.

В управлении соцзащиты изданию пояснили, что семьи военнослужащих, участвующих в СВО, могут получить услугу «обеспечение кратковременного присмотра за детьми».

«Это когда специальный работник помогает присматривать за детьми, если родителю — получателю услуги — экстренно требуется отлучиться в больницу, аптеку, соцслужбы или другие социально значимые учреждения», — отметили в ведомстве.

И уточнили, что данная социальная услуга предоставляется от одного до десяти раз в месяц (не более 60 минут за услугу) на бесплатной основе. С ребёнком поиграют, погуляют, покормят, проследят за соблюдением режима дня и личной гигиены.

Волонтёры тоже пока не могут найти бесплатную няню для малыша заявительницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре для семей военнослужащих, добровольцев, мобилизованных для участия в СВО граждан введена 50%-я компенсация расходов на коммунальные услуги.