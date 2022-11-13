Вашингтон, 13 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден во время визита в Индонезию объявит о ряде новых инвестиционных и иных инициатив, призванных повысить уровень двусторонних отношений. Об этом 13 ноября заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Во время трехдневного пребывания на Бали он (Байден) выступит с рядом важных заявлений относительно американских инвестиций и курса США в отношении Индонезии», — сказал Салливан на брифинге.

Он добавил, что речь будет идти о «значимых инфраструктурных проектах, иных формах экономического сотрудничества и сотрудничестве по климату».