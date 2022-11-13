Бергамо, Италия, 13 ноября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. 13 ноября в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдиум» футбольный клуб «Аталанта» в матче 15-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 потерпел поражение от миланского «Интера» со счетом 2:3.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Забитыми мячами в составе «Аталанты» отметились Адемола Лукман (25’ пенальти) и Хосе Луис Паломино (77’). Голы «нерадзурри» забили Эдин Джеко (36’ Лаутаро Мартинес, 56’) и Хосе Луис Паломино (64’ автогол). Желтые карточки получили Стефан де Врей, Милан Шкриниар и Андре Онана.

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Мэле, Паломино, Демирал (Околи, 69’), Хатебур, Копмейнерс, Лукман, Эдерсон, Скальвини (Малиновский, 46’), Пашалич (Бога, 83’), Сапата (Хойлунн, 69’).

«Интер»: Онана, Думфрис (Белланова, 72’), де Врей, Димарко (Госенс, 80’), Шкриниар, Бастони (Ачерби, 72’), Чалханоглу, Мхитарян (Брозович, 80’), Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 84’).

«Интер», одержав десятую победу в сезоне и набрав 30 очков, обошел «Аталанту» и «Ювентус» и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Аталанта» с 27 очками опустилась на шестую позицию.