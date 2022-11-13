Москва, 13 ноября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Более 10 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 13 ноября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

albert22278 Самолет

Так, по состоянию на 16:23 мск в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще два отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано три авиарейса; в аэропорту «Домодедово» задержано пять авиарейсов.

В воздушных гаванях Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в Москве второй день подряд установлен температурный рекорд.