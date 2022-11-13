Химки, Московская область, , 16:24 — REGNUM 13 ноября футбольный клуб «Химки» в матче 17-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК «Химки»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Егор Болховитин. Резервный арбитр — Василий Казарцев.

Стартовые составы команд:

«Химки»: Илья Лантратов, Ираклий Чежия, Брайан Идову, Захар Волков, Кирилл Боженов, Данил Казанцев, Бутта Магомедов, Аяз Гулиев, Александр Руденко, Александр Долгов, Александр Зуев.

«Сочи»: Николай Заболотный, Сергей Терехов, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Ваня Дркушич, Артур Юсупов, Артем Макарчук, Кирилл Заика, Георгий Мелкадзе, Никита Бурмистров, Жоазиньо.

После 16 сыгранных матчей «Химки», одержав лишь три победы и набрав 12 очков, занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи», набрав 22 очка, располагается на девятой позиции.