Вашингтон, 13 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Соединенные Штаты в течение нескольких недель объявят о новом пакете помощи киевскому режиму, который по размеру будет аналогичен предыдущим. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие США

«Будет другой (пакет помощи) в ближайшие несколько недель… примерного того же масштаба, которого мы придерживались в течение последних нескольких недель и месяцев», — сказал он на брифинге.

По его словам, администрация президента США также консультируется с Конгрессом о приобретении дополнительных ресурсов на следующий год.