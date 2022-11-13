Луганск, 13 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Посёлок Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 13 ноября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 10:54 по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела поселка был поврежден один жилой дом.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще более 10 снарядов.