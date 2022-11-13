Москва, 13 ноября 2022, 16:08 — REGNUM Поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской Народны Республик (ДНР и ЛНР), которые были ранее призваны на военную службу, дал президент России Владимир Путин. Об этом 13 ноября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
По его словам, после вступления ДНР и ЛНР в состав РФ силы народной милиции интегрированы в ВС России.
«Путин дал поручение провести демобилизацию студентов», — сказал представитель Кремля.
Он отметил, что студенты после демобилизации продолжат обучение.