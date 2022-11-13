Москва, 13 ноября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Москве второй день подряд установлен температурный рекорд, сообщил 13 ноября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

«Интересно, что сегодня тоже был рекорд. В самом начале суток, прямо в полночь, 13-го числа температура составила +11,1 °С. Мы привыкли, что обычно рекорды бьются днём», — цитирует его ТАСС.

Предыдущий рекорд (+10,2 градусов) был установлен в столице России 13 ноября 1977 года.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве был установлен абсолютный температурный рекорд для 12 ноября.