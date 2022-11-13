Донецк, 13 ноября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:16 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 13 ноября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Каштановое.