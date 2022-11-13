Москва, 13 ноября, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ будет проведено на будущей неделе президентом России Владимиром Путиным. Об этом 13 ноября сообщил тележурналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент проведет оперативное совещание с членами Совета Безопасности России», — написал он в своём сообщении.

При этом в последний раз глава Российского государства провёл совещание с членами Совбеза 2 ноября по вопросу о государственной антинаркотической политике до 2030 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые силы (ВС) России освободили от киевских нацистов посёлок Майорск на донецком направлении.