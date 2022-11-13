Берлин, , 15:50 — REGNUM Антироссийские санкции стран Запада способствовали появлению у России нового важнейшего торгового партнёра в лице Китая. Об этом 13 ноября пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Россия и Китай openDemocracy

«Китай стал самым большим экспортёром в Россию, в то время как российская торговля с Европой резко сократилась», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что из-за санкций против РФ объём грузовых перевозок в самом большом российском порту в Санкт-Петербурге уменьшился на 85% в сравнении с 2021 годом, а в целом Евросоюз экспортировал в Россию в этот же период на 43% меньше продукции, чем в 2021 году.

Также указывается, что Китай летом текущего года экспортировал в Россию на 23% больше по сравнению с 2021 годом, в результате чего обогнал ЕС по этому показателю. При этом, согласно официальным данным КНР, объём китайской торговли с Россией в октябре 2022 года вырос в годовом исчислении до 35%.

Помимо того, отмечается, что у России и Китая есть потенциал для наращивания объемов торговли в железнодорожных перевозках, что может способствовать увеличению темпов поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что российско-китайские отношения прочны как скала.