Калуга, , 15:46 — REGNUM В Калуге 12 лучших команд из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Сербии впервые объединил суперкубок единой континентальной лиги баскетбола 3×3 среди мужских команд сезона 2022–2023 годов. Престижный международный турнир стартовал 12 ноября в калужском Дворце спорта «Центральный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.

Момент игры Пресс-служба правительства Калужской области

Программа соревнований включила групповые матчи, матчи плей-офф, показательные выступления спортсменов, красочное музыкальное и световое шоу, розыгрыши призов. В числе участников — звезды большого баскетбола и четырехкратный чемпион России, сильнейшая команда на отечественном корте «Inanomo». По окончании соревнований состоялась торжественная церемония награждения команды-победителя и команд-призеров.

«Полные трибуны зрителей ещё раз подтверждают, что Калуга не только была и остается спортивной столицей нашей области, но и делает серьезные шаги в России. У нас только в этом году также прошли Кубок России по спортивной гимнастике, чемпионат мира по полиатлону, финал спартакиады учащихся по тхэквондо, Кубок России по пауэлифтингу. В декабре в регионе пройдут соревнования калужской школьной лиги баскетбола. Этим видом спорта уже занимается более 13 000 человек. Уверен, популярность этого красивейшего вида спорта будет расти. И в Калужской области будут свои чемпионы», — отметил губернатор Владислав Шапша.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта России, концерн Росэнергоатом, Российская федерация баскетбола, министерство спорта Калужской области и региональная федерация баскетбола.

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