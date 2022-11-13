Калуга, 13 ноября 2022, 15:46 — REGNUM В Калуге 12 лучших команд из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Сербии впервые объединил суперкубок единой континентальной лиги баскетбола 3×3 среди мужских команд сезона 2022–2023 годов. Престижный международный турнир стартовал 12 ноября в калужском Дворце спорта «Центральный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве спорта Калужской области.
Программа соревнований включила групповые матчи, матчи плей-офф, показательные выступления спортсменов, красочное музыкальное и световое шоу, розыгрыши призов. В числе участников — звезды большого баскетбола и четырехкратный чемпион России, сильнейшая команда на отечественном корте «Inanomo». По окончании соревнований состоялась торжественная церемония награждения команды-победителя и команд-призеров.
Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта России, концерн Росэнергоатом, Российская федерация баскетбола, министерство спорта Калужской области и региональная федерация баскетбола.
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