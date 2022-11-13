Нью-Дели, , 15:43 — REGNUM Объёмы своей торговли с Россией собирается в два раза увеличить Индия, для чего Нью-Дели намерен использовать для проведения расчетов свою национальную валюту. Об этом 13 ноября сообщает издание Indian Express со ссылкой протокол прошедшей в сентябре российско-индийской встречи на высоком уровне по вопросу использования индийской рупии в торговле между двумя странами.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Министерство торговли (Индии — Прим. ред.) упомянуло, что оно готово поддержать инициативу, и на основе отзывов различных экспортеров и коммерческих организаций министерство торговли уверено в удвоении торговли между Индией и Россией в ближайшем обозримом будущем, и это будет дополнительно стимулироваться использованием индийской рупии для торговых расчётов», — говорится в документе.

При этом ранее власти Индии разрешило использование рупии в международных торговых расчетах для продвижения экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что Соединённые Штаты не будут препятствовать Индии в закупках российской нефти по ценам выше потолка, установленного на саммите G7.