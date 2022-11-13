Москва, , 15:38 — REGNUM Ещё один новый пролёт был установлен на автомобильной части Крымского моста. Об этом 13 ноября рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в видеосообщении, которое размещено в его телеграм-канале.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подводим итоги уходящей недели. Одним из значимых событий недели стала надвижка двух пролётов на Крымском мосту, каждый пролёт по 300 тонн», — сказал он.

Кроме того, вице-премьер РФ отметил, что, несмотря на шторм и другие сложности, работа ведётся по графику, а также выразил надежду на то, что все работы по ремонту Крымского моста после теракта будут закончены в срок.

Как передавало ИА REGNUM, 8 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил об окончании установки первого пролёта автодорожной части на Крымском мосту.