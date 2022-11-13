Москва, , 15:25 — REGNUM В ходе спецоперации по денацификации на территории б. УССР Вооружённые силы (ВС) РФ уничтожили 6569 танков и других боевых бронированных машин киевских нацистов. Об этом 13 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Солдаты ВС России Mil.ru

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолёта, 176 вертолётов, 2498 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов, 6569 танков и других боевых бронированных машин, 887 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3577 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7202 единицы специальной военной автомобильной техники», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что вертолёт Ми-8 вооружённых формирований киевского террористического режима сбила оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в Днепропетровской области.