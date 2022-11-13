Москва, , 15:14 — REGNUM Вертолёт Ми-8 вооружённых формирований киевского террористического режима сбила оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в Днепропетровской области. Об этом 13 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

ВКС РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населённого пункта Песчаное Днепропетровской области сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил [Киева]», — говорится в сообщении.

Помимо этого, указывается, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть беспилотников боевиков ВСУ в Харьковской области, а также Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили три американские гаубицы М777 и до 30 зарубежных инструкторов и наёмников, которые входили в состав артиллерийских расчётов, в районе временно оккупированного киевскими боевиками города Запорожье.