Москва, 13 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Российские военные в рамках контрбатарейной борьбы уничтожили три американские гаубицы М777 и до 30 зарубежных инструкторов и наёмников, которые входили в состав артиллерийских расчётов, в районе временно оккупированного киевскими боевиками города Запорожье. Об этом 13 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожье уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наёмников, входивших в состав артиллерийских расчётов», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что российскими средствами противовоздушной обороны перехвачено 13 снарядов реактивных систем залпового огня ВСУ в районах населенных пунктов Чаплинка Херсонской области, а также Житловка и Стаханов Луганской Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы около Авдеевки Донецкой Народной Республики.