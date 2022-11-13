Москва, , 14:51 — REGNUM Российские войска уничтожили американскую радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы около Авдеевки Донецкой Народной Республики. Об этом 13 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что российские оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 62 артиллерийских подразделения боевиков на огневых позициях, а также живую силу и военную технику врага в 183-х районах.

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что у населенного пункта Новотроицкое ДНР российскими военными был уничтожен радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что попытки контратак киевских нацистских формирований на южнодонецком направлении были остановлены Вооружёнными силами (ВС) России, уничтожившими свыше 60 боевиков ВСУ.