Оренбург, 13 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Оренбурге 13 ноября простились с создателем легендарной группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым. Известного поэта-песенника и композитора похоронили на кладбищенском комплексе «Степной-1» в квартале, где покоятся выдающиеся оренбуржцы, почётные граждане города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Проститься с Кузнецовым пришло множество народа. В похоронном зале можно было видеть большое количество белых роз и венков из разных городов России. Поклонница творчества «Ласкового мая» прочитала стихи, посвященные популярному солисту Юрию Шатунову и создателю группы Сергею Кузнецову. Гроб с телом основателя поп-группы выносили из дома прощания под громкие и продолжительные аплодисменты.

Стоит отметить, Сергей Кузнецов не являлся почётным гражданином Оренбурга. Однако могила его находится в Почётном квартале кладбища. Поклонники и близкие просили чиновников похоронить прославившего Оренбург уникальным музыкальным проектом горожанина с почестями.

Напомним, Сергей Кузнецов ушел из жизни 7 ноября. СМИ сообщают, что предварительной причиной смерти названы проблемы с сердцем.

Добавим, культовая группа была создана во второй половине 1980-х годов. Кузнецов являлся автором хитов группы «Белые розы», «Седая ночь» и других.