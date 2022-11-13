Москва, , 14:44 — REGNUM Попытки контратак киевских нацистских формирований на южно-донецком направлении были остановлены Вооружёнными силами (ВС) России, уничтожившими свыше 60 боевиков ВСУ. Об этом 13 ноября сообщил говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На южно-донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское Донецкой народной республики безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что при этом было уничтожено свыше 60 боевиков режима Киева, а также один бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами и три пикапа ВСУ.

Кроме того, отмечается, что путём огневого поражения была пресечена атака подразделений нацистов Киева в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что ВС России уничтожили свыше 70 боевиков ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).