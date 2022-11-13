Москва, 13 ноября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил (ВС) России уничтожили свыше 70 боевиков ВСУ в районе населённого пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 13 ноября говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Уточнятся, что в районе Стельмаховки ротная тактическая группа ВСУ, усиленная иностранными наёмниками, предприняла безуспешную попытку атаковать позиции ВС РФ одновременно с трёех направлений, однако была вытеснена на минное поле и, понеся потери, рассеяна.

«Потери противника составили свыше 70-ти [киевских] военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля», — говорится в сообщении.

Также указывается, что на краснолиманском направлении российские войска отразили атаку ротной тактической группы киевских войск, в направлении населённого пункта Макеевка ЛНР, отбросив врага на исходный рубеж.

Кроме того, отмечается, что путём огневого поражения была пресечена атака подразделений нацистов Киева в направлении населенного пункта Червонопоповка ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что ВС России отразили все попытки наступления киевских нацистов на купянском направлении, уничтожив до 110 боевиков ВСУ.