13 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 15:29 — REGNUM Храмовая гора в Иерусалиме, священное место для иудеев, мусульман и христиан, вновь оказывается в центре политического конфликта. На днях в Ватикане побывал с визитом король Иордании Абдалла II, где его принял папа Римский Франциск, также состоялась беседа монарха с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином. Как передает иорданское агентство Petra, стороны «подчеркнули, что Иерусалим является ключом к достижению мира в регионе, отметив, что любые попытки изменить его исторический и правовой статус-кво будут подрывать права верующих в священном городе». Кардинал Паролин «высоко оценил усилия Иордании под руководством Его Величества по сохранению христианского присутствия в регионе как неотъемлемой части прошлого, настоящего и будущего Ближнего Востока».

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Последний раз Абдалла II посещал Ватикан в декабре 2017 года. Тогда переговоры были посвящены ситуации в Иерусалиме. Речь шла об установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, «с особым упором на вопрос об Иерусалиме и роли хранителей святых мест», которыми более ста лет является иорданская королевская семья Хашимитов, воспринимающая опеку над исламскими и христианскими святыми местами Иерусалима, по словам короля, «долгом, обязательством, твердой верой и ответственностью». Но сейчас вопрос межрелигиозного баланса обострился после ожидаемого возвращения к власти лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху, занимавшего в 1996–1999 и 2009–2021 годах пост премьер-министра Израиля. По итогам досрочных парламентских выборов «Ликуд» и его союзники одержали победу. Сейчас перед Нетаньяху стоит задача сформировать новое правительство. Проблема в религиозной партии ШАС, которая претендует на четыре министерских портфеля — МВД, министерство здравоохранения, министерство религии, министерство по делам Негева и Галилеи, а также лидере крайне правой партии «Оцма Йегудит» Итамаре Бен-Гвире, стремящемся возглавить министерство внутренней безопасности.

Встреча Абдаллы II с папой Римским Франциском. 10.11.2022 Royal Hashemite Court

Как сообщало издание The Times of Israel, «иорданские чиновники предупредили, что двусторонние связи с Иерусалимом пострадают, если новое правительство попытается изменить статус-кво Храмовой горы», что говорит о «потенциальных дипломатических ловушках, ожидающих Нетаньяху, если он придет к власти при поддержке ультраправых сторонников жесткой линии». Последние настаивают на том, чтобы Израиль «подтвердил свой суверенитет над святым местом в Иерусалиме и предоставил иудеям большую свободу в вопросах вероисповедания». На сегодня только мусульманам разрешено поклоняться на территории Храмовой горы, в то время как иудеи «могут посещать самое святое место иудаизма, но не молиться там». Если Бен-Гвир, один из сторонников пересмотра правил, станет министром внутренней безопасности, это даст ему контроль над полицией, которая и обеспечивает соблюдение запрета на молитвы иудеев на Храмовой горе. По данным портала Israel Today, президент Израиля Ицках Герцог уже предупредил лидеров ШАС, что у них могут быть сложности, если те поддержат позицию Бен-Гвира по Храмовой горе. Однако с этим политиком «согласно большинство израильских избирателей».

Храмовая гора. Иерусалим Gary Todd

Для Ватикана проблема здесь не только в том, что будут подорваны авторитет и влияние дружественной королевской иорданской семьи как хранителей святых мест. В Иерусалиме осталось всего около 6000 христиан, подчеркивает директор Католического центра исследований и медиа Рифат Бадер, что является «источником страданий» и вызывает «озабоченность папы и короля». Под конец 2021 года тринадцать христианских патриархов и глав Церквей Иерусалима выступили с заявлением, обратив внимание на угрозу христианскому присутствию на Святой земле, а также попытки нарушить целостность и культурное своеобразие Христианского квартала Старого города с целью изгнать в конечном итоге христианскую общину из Иерусалима. В поддержку этого заявления выступила и Русская православная церковь. По словам главы Русской духовной миссии на Святой земле архимандрита Александра Елисова, «как и другие христианские Церкви Святой земли, Русская православная церковь прежде всего сталкивается с постоянными попытками госструктур Израиля отобрать исконно принадлежащие ей земли». Он также отметил и другие инциденты, когда «были подорваны правила статус-кво и нарушена целостность христианского квартала Иерусалима».

Учитывая, что Нетаньяху на посту премьера сумел установить конструктивные отношения с президентом России Владимиром Путиным, возможно, что Москва сможет договориться с новым израильским правительством по деятельности Русской духовной миссии. Но остается проблема с другими Церквами и Храмовой горой. Оппоненты Нетаньяху в самом Израиле, делая оговорку, что тот уже передал Амману через Герцога «обнадеживающие сообщения», выражают сомнения в действенности их и опасаются угрозы «мирным отношениям с королевством» и перспективы разжигания конфликта «во всем регионе». Не исключено, что в дело может вмешаться также Вашингтон. В июне сего года сотрудник Госдепартамента США Хади Амр, отвечающий за израильско-палестинское направление, встретился с предстоятелем Иерусалимской православной церкви Феофилом III, который от имени патриархов и глав Церквей Иерусалима представил ему соображения о факторах, которые негативно влияют на обычную жизнь христианских общин на Святой земле. Тогда дальше выражения «озабоченности» дело не пошло. Но и в Израиле было другое правительство. Сейчас, когда кабинет готовится возглавить Нетаньяху, которого недолюбливают американские демократы, Белый дом и Госдепартамент могут сыграть более жестко.