Москва, , 14:25 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил (ВС) России отразили все попытки наступления киевских нацистов на купянском направлении, уничтожив до 110 боевиков ВСУ. Об этом 13 ноября сообщил говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

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Уточнятся, что на купянском направлении враг в составе двух ротных тактических групп, усиленных нацистами, предпринял две безуспешные попытки атак позиции российских войск в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики (ЛНР).

«В результате ударов артиллерии и армейской авиации [киевские] подразделения понесли большие потери и отброшены на исходные позиции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе огневого поражения военными ВС РФ живой силы и военной техники врага были сорваны попытки наступления двух вражеских ротных тактических групп в направлениях населённых пунктов Владимировка и Змиевка в ЛНР.

«Общие потери противника на купянском направлении за сутки составили до 110-ти военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали, что ВС России освободили от киевских нацистов посёлок Майорск на донецком направлении.