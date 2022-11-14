Киров, 14 ноября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Киров прибыла группа вынужденных переселенцев из Харьковской области, а также из Луганской и Донецкой Народных республик. На железнодорожном вокзале 50 прибывших, в том числе 11 детей, встречали волонтеры и сотрудники регионального управления МЧС, сообщил в своем telegram-канале кировский губернатор Александр Соколов.

t. me/aleksandrsokolov43 Встреча вынужденных переселенцев в Кирове

Сейчас переселенцы направлены в пункт временного размещения, пожилых и маломобильных граждан размещают в доме-интернате на улице Ленина, семьи с детьми направлены в гостиницу на улице Казанской.

Жители Донбасса и территории бывш. УССР будут обеспечены жизненно важными лекарствами и средствами гигиены. Им окажут помощь в оформлении документов, необходимую медицинскую помощь, семьи с домашними животными получат помощь ветеринаров.

Как сообщало ИА REGNUM, Кировская область регулярно отправляет гуманитарную помощь для жителей Донбасса, которая транспортируется грузовыми 20-тонными автомобилями в Ростовскую область. Кроме продуктов питания, средств гигиены, вещей первой необходимости, в рамках проекта «Книги Донбассу» регион уже направил в ЛНР и ДНР более полутора тысяч экземпляров художественной и детской литературы, классики и современных бестселлеров в библиотеки и детские центры республик.