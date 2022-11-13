Донецк, , 14:07 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли населённый пункт Каштановое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Каштанового со стороны киевских боевиков был осуществлён в 13:22 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее французская газета Le Figaro сообщила, что Киев пришёл в ярость после призыва лидеров стран Южного полушария к началу переговоров с Россией.