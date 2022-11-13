Ярославль, , 19:50 — REGNUM Вечером 12 ноября в Ярославской области начался сильный ветер, который привёл к десяткам ЧП. О последствиях непогоды рассказали региональные службы и местные жители.

Дерево упало на ЛЭП в Ярославле Мэрия Ярославля

По данным МЧС, местами порывы ветра достигали 22 метров в секунду. На некоторые районы обрушился ливень. В результате циклона на территории области оказались массово повалены деревья, заборы, светофоры и дорожные знаки. В посёлке Хмельники даже сорвало крышу одного многоквартирного дома. Больше всего от стихии пострадали Некрасовский, Ярославский, Даниловский, Рыбинский, Борисоглебский и Переславский районы.

«Прошедшей ночью бригада 5 раз выезжала на спил упавших деревьев, в том числе, перегородивших проезжую часть, межквартальные проезды, упавших на автомобили. Сегодня спасатели уже осуществили 7 выездов», — отчитались о работе МУП «Горзеленхозстрой» в мэрии Ярославля.

Также сильный ветер вызвал массовые обрывы ЛЭП: без электричества остались множество деревень и посёлков в сторону Костромы. В их числе — Некрасовское, Михайловское, Туношна. Для устранения последствия циклона были подключены 72 бригады энергетиков — 252 человека.

«В связи с непогодой энергетики были заранее переведены в режим повышенной работы и обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации технологических нарушений. Организовано оперативное взаимодействие с силами МЧС, руководством районов и муниципальных образований. Часть повреждений на линиях устранена в вечернее и ночное время. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются, задействованы», — сообщили в пресс-службе «Россети Центр».

Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия продержатся на территории региона до 08:00 14 ноября.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по телефону контакт-центра «Россетей»: 8-800-220-0-220. Также о происшествиях можно сообщить на единый номер экстренных служб: 112.