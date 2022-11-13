На Ярославскую область обрушился сильный ветер. Последствия непогоды
Ярославль, 13 ноября, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Вечером 12 ноября в Ярославской области начался сильный ветер, который привёл к десяткам ЧП. О последствиях непогоды рассказали региональные службы и местные жители.
По данным МЧС, местами порывы ветра достигали 22 метров в секунду. На некоторые районы обрушился ливень. В результате циклона на территории области оказались массово повалены деревья, заборы, светофоры и дорожные знаки. В посёлке Хмельники даже сорвало крышу с одного многоквартирного дома. Больше всего от стихии пострадали Некрасовский, Ярославский, Даниловский, Рыбинский, Борисоглебский и Переславский районы.
Также сильный ветер вызвал массовые обрывы ЛЭП: без электричества остались множество деревень и посёлков в сторону Костромы. В их числе — Некрасовское, Михайловское, Туношна. Для устранения последствий циклона были подключены 72 бригады энергетиков — 252 человека.
Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия продержатся на территории региона до 08:00 14 ноября.
Сообщить об отключениях электроэнергии можно по телефону контакт-центра «Россетей»: 8-800-220-0-220. Также о происшествиях можно сообщить на единый номер экстренных служб: 112.