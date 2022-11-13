Вашингтон, , 13:35 — REGNUM Военная активность НАТО в Арктическом регионе показательно усиливается. Об этом 13 ноября сообщает американское издание 19FortyFive.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военно-морские силы США и Королевский флот Великобритании поэтапно развертывают свои авианосцы в Арктике, который считается регионом низкой напряжённости», — говорится в материале.

При этом указывается, что, по мнению авторов публикации, таким образом Североатлантический альянс начинает более активную деятельность в арктическом регионе из-за «усиления» военного присутствия России в нём.

«Альянс таким образом показывает свою обеспокоенность действиями России», — также утверждается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Россия и Франция имеют ядерные вооружения и из-за этого, несмотря на разногласия, должны сохранять открытыми каналы для диалога.