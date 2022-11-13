Лос-Анджелес, США, , 13:20 — REGNUM При наезде легкового автомобиля Porsche на толпу людей на уличном карнавале в Лос-Анджелесе пострадали как минимум шесть человек. Об этом 13 ноября сообщает газета New York Post.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что наезд автомобиля Porsche Cayenne на толпу произошёл у Тринити-стрит и бульвара Мартина Лютера Кинга-младшего в центре Лос-Анджелеса, и сбивший шесть человек автомобиль скрылся с места ДТП.

Также указывается, что в результате этого пострадали люди в возрасте от 15 до 40 лет, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести и в данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Сургуте (ХМАО) проводится проверка инцидента с заездом легкового автомобиля на детскую площадку.