Лос-Анджелес, США, 13 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. При наезде легкового автомобиля Porsche на толпу людей на уличном карнавале в Лос-Анджелесе пострадали как минимум шесть человек. Об этом 13 ноября сообщает газета New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что наезд автомобиля Porsche Cayenne на толпу произошёл у Тринити-стрит и бульвара Мартина Лютера Кинга — младшего в центре Лос-Анджелеса, и сбивший шесть человек автомобиль скрылся с места ДТП.

Также указывается, что в результате этого пострадали люди в возрасте от 15 до 40 лет, которые были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, в данный момент их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Сургуте (ХМАО) проводится проверка инцидента с заездом легкового автомобиля на детскую площадку.