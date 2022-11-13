Москва, , 15:58 — REGNUM Финансирование киевского режима Соединенными Штатами обходится США дорого. Соответствующее заявление сделала журналистка Fox News Кэндис Оуэнс.

По словам журналистки, Киев обходится Штатам в 50 млрд долларов.

«Но для королевы пособий этого недостаточно!» — добавила она, также выразив предположение, что налоговики США, по всей видимости не отслеживают, куда идут выделенные киевскому режиму деньги.

Заявление американской журналистки обсудили в социальных сетях. Некоторые участники обсуждения считают, что деньги, выделенные Киеву, начинают «делить» еще в Штатах. Другие не понимают претензий американской журналистки, ведь этот конфликт развязан США и нужен Штатам.

«Содержанка мирового масштаба», — отреагировала Марина C.

«Они Байдена топят, ничего личного», — пишет Red FoxZ.

«А [жители б. УССР] как последние лохи погибают на фронте. Чтобы этот упырь [Зеленский] себе место в Форбсе повыше получил! Не надоело вам помирать за этого наркомана?» — задался вопросом Сергей.

«Что вы так переживаете за американских налогоплательщиков? Почти все остается на месте и тут же начинается распил и банда «великий старец и сын» (Байден и его сын Хантер — О. П.) в первых рядах», — прокомментировал Boris.

«Потому, что на каждый миллиард, украденный [на территории бывш. УССР], приходится десятки миллиардов, которые украдены в самой Америке при их распределении», — добавил Sergey V.

«Зеле все мало…» — смеется Галина.

«Сами дают, чего жаловаться?» — не понимает Лина.

«Политика США не изменится. Как закачивали деньги в карман содержанки, так и продолжат», — считает Валентина.

«В любом случае США в плюсе. Это многомиллиардные военные контракты», — написал один из участников обсуждения.

«Содержанка! И очень неблагодарная!» — с сарказмом пишет Valentina S.

«Ну хоть у кого-то в США начали открываться глаза на истинную природу Зеленского и его свиты», — отметила Арина Д.

«Хитрая… Не сказала «хватит платить». Сказала будем проверять, куда пошло…» — заметил в свою очередь Андрюха — 73.

«Клоун не будет работать, если цирк перестанет платить», — иронизирует «ВВП».

«Клоун почувствовал вкус безвозмездного добра, теперь будет требовать все больше и больше денег. Так откровенно и нагло», — комментирует Bakhodir U.

«США платят потому, что США это все и организовали. Телочку (пусть даже и на убой) нужно содержать», — написал Андрей П.

«Вопрос в том, что [киевский режим] нужен США для дестабилизации Европы и России. Если США перестанут помогать [Киеву], вопрос между Россией и [киевским режимом] будет решен и, возможно, можно будет решить вопрос с возобновлением поставок в Европу дешевых энергоносителей из России, что стабилизирует экономику Европы. Но стабилизация Европы и России не в интересах США», — добавил Владимир С.

«Американцы — удивительные люди. Сначала вы создаёте монстра, потом кормите, а потом жалуетесь, почему он так много жрёт…» — подытожил «Черный Ворон».