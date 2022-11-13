Донецк, 13 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Куйбышевский район Донецка был обстрелян боевиками ВСУ. Об этом 13 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны киевских нацистов был произведён в 13:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Ямале мобилизованных и их семьи освободили от пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг и капремонт.