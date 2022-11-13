Пномпень, , 12:55 — REGNUM Расколу глобальной экономики на противоборствующие блоки, что чревато новой холодной войной, способствует противостояние Китая и США. Об этом 13 ноября заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете The Washington Post.

Кристалина Георгиева Иван Шилов © ИА REGNUM

«Меня беспокоит углубляющаяся фрагментация мировой экономики. Мы можем в результате оказаться в более бедном и менее безопасном мире», — сказала она в Пномпене, куда прибыла для участия в Восточноазиатском саммите и саммите АСЕАН.

Также в публикации приводятся данные МВФ о том, что расколотая на две противостоящие части мировая экономика сократится на 1,5% — более чем на $1,4 трлн в год.

При этом Георгиева указала, что, по её мнению, потери Азии, как центра производства электроники и промышленных товаров, будут в два раза больше в процентном выражении.

«Я жила во время первой холодной войны по другую сторону железного занавеса. (глава МВФ является уроженкой Болгарии — Прим. ред.). Да, там довольно холодно. Ввязываться во вторую холодную войну ещё на одно поколение — это очень безответственно», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе своего выступления на Восточноазиатском саммите в Пномпене американский президент Джо Байден заявил, что США будут «активно соперничать» с Китаем, однако будут сохранять при этом открытыми линии связи с Пекином.